Происшествие с общественным транспортом зарегистрировано в Тюмени. Пассажир не успел выйти из автобуса, как двери захлопнулись. По свидетельству очевидцев, водитель автобуса сильно торопился, так как опаздывал по графику.
Информация о происшествии появилась в соцсети «ВКонтакте». Автор поста пишет, что водитель маршрута №11 не стал дожидаться, пока 60-летний пассажир выйдет из салона. Мужчина не успел убрать руку, когда дверь начала закрываться. Он упал на спину и сильно ударился об асфальт, сообщает паблик «ЧС Тюмень».
Пользователи в шоке от произошедшего. «Ужас», «Надеюсь его накажут», «Ломать людей из-за графика не выход», «Вот так они и ездят…им главное график, а не комфорт и здоровье пассажиров», — комментируют случившееся пользователи.
Оказалось, что таких пострадавших много. «Со мной так же было, когда с коляской и ребенком в автобус заходила, он мне орал, давай быстрей, я по графику не успеваю», «Меня тут высадили на середине дороги, потому что никого на остановке не было», — пишут пользователи в комментариях.
Оперативный комментарий от региональной ГИБДД получить не удалось — в ведомстве уже не отвечают на звонки.