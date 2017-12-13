{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,14
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
20:02  13 декабря 2017 0

Пожилой пассажир выпал из автобуса в Тюмени

Выделенная полоса для автобусов. Тюмень, пассажирский, выделенная полоса, общественный транспорт
Тюменцы пишут, что часто попадают в подобные ситуацииФото: Николай Бастриков © URA.RU

Происшествие с общественным транспортом зарегистрировано в Тюмени. Пассажир не успел выйти из автобуса, как двери захлопнулись. По свидетельству очевидцев, водитель автобуса сильно торопился, так как опаздывал по графику.

Информация о происшествии появилась в соцсети «ВКонтакте». Автор поста пишет, что водитель маршрута №11 не стал дожидаться, пока 60-летний пассажир выйдет из салона. Мужчина не успел убрать руку, когда дверь начала закрываться. Он упал на спину и сильно ударился об асфальт, сообщает паблик «ЧС Тюмень».

Пользователи в шоке от произошедшего. «Ужас», «Надеюсь его накажут», «Ломать людей из-за графика не выход», «Вот так они и ездят…им главное график, а не комфорт и здоровье пассажиров», — комментируют случившееся пользователи.

Оказалось, что таких пострадавших много. «Со мной так же было, когда с коляской и ребенком в автобус заходила, он мне орал, давай быстрей, я по графику не успеваю», «Меня тут высадили на середине дороги, потому что никого на остановке не было», — пишут пользователи в комментариях.

Оперативный комментарий от региональной ГИБДД получить не удалось — в ведомстве уже не отвечают на звонки.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров