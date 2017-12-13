Центральный районный суд Челябинска арестовал на 13 суток гендиректора компании «Рэкком» Андрея Валеева. Как сообщили в пресс-службе суда, бизнесмен отправится в ИВС за оставление места ДТП.
Бизнесмен 11 декабря на «Мерседесе» совершил наезд на пешехода 2000 года рождения и покинул место ДТП, рассказали в пресс-службе суда. В суде Валеев признал свою вину и в оправдание сказал, что ему показалось, будто молодой человек не пострадал.
«Суд, изучив представленные материалы, выслушав мнение сторон, вынес постановление о назначении Валееву наказания в виде административного ареста на срок 13 суток. В настоящее время постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано», — сообщили в в суде.
Ранее в информационной повестке Андрей Валеев появлялся как пострадавший на хоккее в драке с экс-губернатором Михаилом Юревичем. Инцидент произошел 12 февраля 2015 года, во время любительского хоккейного матча для VIP. Экс-губернатор (в то время он был депутатом Госдумы и находился в России) ударил Андрея Валеева клюшкой по лицу.
Как потом рассказывал Юревич «URA.RU», все произошло случайно. Валеев получил серьезные травмы, долго лечился. Услуги медиков оплачивал Юревич. В полиции возбудили уголовное дело, несмотря на заявления Валеева, что он не имеет претензий к экс-губернатору. В итоге дело закрыли.