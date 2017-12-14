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11 декабря 2017
07:40  14 декабря 2017 1

Уроженка Перми завоевала титул «Миссис земной шар». ФОТО

Пермячка выступала не за РоссиюФото: Татьяна Лавринович, Facebook

Уроженка Перми, супруга бывшего игрока баскетбольной команды «Урал-Грейт» Кшиштофа Лавриновича, завоевала титул самой красивой замужней женщиной мира. Татьяна Лавринович (Сидорчук) одержала победу в финале конкурса «Миссис Земной шар — 2017», который прошел в Китае.

32-летняя красавица представляла на конкурсе Литву, где живёт вместе с мужем и детьми. Она опередила 75 других участниц со всего мира, передает «Федеральное агентство новостей». «Удивительный день! Спасибо всем, кто был со мной и в моих мыслях! Замечательная афтер-пати! Спасибо еще раз», — поделилась Лавринович радостью с подписчиками на своей странице в Facebook.

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Фото: Татьяна Лавринович, Facebook

Ранее еще одна пермячка стала призером международного конкурса «Миссис Земной шар». Наталья Ежова вошла в топ-15 красивейших замужних женщин. Об этом участница сообщила на своей странице в соцсети.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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