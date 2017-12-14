08:16 14 декабря 2017 2

Пескова уволят после выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что его ждет увольнение после выборов президента в 2018 году. Вместе с тем Песков не исключил, что ему удастся сохранить пост за собой.

Песков в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что избранный президент назначит нового официального представителя Кремля.

«Меня сначала, наверно, нужно будет уволить, когда будет новый президент, потому что будет назначен новый пресс-секретарь», — уточнил представитель Кремля, уточнив при этом, что на все воля следующего президента.