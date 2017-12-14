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14 декабря 2017
13 декабря 2017
08:16  14 декабря 2017 2

Песков рассказал о своем увольнении после выборов президента. «Будет новый пресс-секретарь»

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Пескова уволят после выборовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что его ждет увольнение после выборов президента в 2018 году. Вместе с тем Песков не исключил, что ему удастся сохранить пост за собой.

Песков в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что избранный президент назначит нового официального представителя Кремля.

«Меня сначала, наверно, нужно будет уволить, когда будет новый президент, потому что будет назначен новый пресс-секретарь», — уточнил представитель Кремля, уточнив при этом, что на все воля следующего президента.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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