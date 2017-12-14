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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:16  14 декабря 2017 0

В Канаде рухнул пассажирский самолет. ФОТО

В авиакатастрофе пострадали людиФото: телеграм-канал Life Shot

Самолет канадской авиакомпании West Wind Aviation потерпел крушение в Канаде. Во время авиакатастрофы на борту находилось 22 пассажира и три члена экипажа.

Инцидент произошел вскоре после вылета из американского аэропорта Фонд-дю-Лак. На данный момент известно, что несколько человек получили ранения. Информация о погибших отсутствует, сообщает RT. О причинах произошедшего пока что также не сообщается.

Ранее в Сети появились кадры, на которых двухмоторный самолет Cessna 310 рухнул на автостраду возле аэропорта Южной Калифорнии. Очевидцам удалось вытащить пилота и пассажира из горящего судна и тем самым спасти, так как некоторое время спустя самолет взорвался.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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