В Канаде рухнул пассажирский самолет. ФОТО

09:16 14 декабря 2017 0

В авиакатастрофе пострадали люди Фото: телеграм-канал Life Shot

Самолет канадской авиакомпании West Wind Aviation потерпел крушение в Канаде. Во время авиакатастрофы на борту находилось 22 пассажира и три члена экипажа.

Инцидент произошел вскоре после вылета из американского аэропорта Фонд-дю-Лак. На данный момент известно, что несколько человек получили ранения. Информация о погибших отсутствует, сообщает RT. О причинах произошедшего пока что также не сообщается.

Ранее в Сети появились кадры, на которых двухмоторный самолет Cessna 310 рухнул на автостраду возле аэропорта Южной Калифорнии. Очевидцам удалось вытащить пилота и пассажира из горящего судна и тем самым спасти, так как некоторое время спустя самолет взорвался.