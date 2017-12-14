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Главные новости Челябинской области
10:42  14 декабря 2017 0

На Южном Урале, в поле, нашли тело младенца

Место сжигания таблеток в пос. Савхозный СО, поле
Тело младенца жители деревни обнаружили на заснеженом полеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области, в поле недалеко от села Дуванкуль Увельского района, было найдено тело новорожденного. Как сообщили «URA.RU» в региональном управлении СКР, сейчас устанавливаются причины гибели младенца, а также разыскивается его мать.

Тело новорожденного жители деревни обнаружили 13 декабря. На место вызвали полицейских, было установлено, что ребенок родился еще живым. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного».

«Выясняются обстоятельства случившегося, разыскивается мать ребенка», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РВ по региону. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела находится под контролем руководства следственного управления.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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