На Южном Урале, в поле, нашли тело младенца

В Челябинской области, в поле недалеко от села Дуванкуль Увельского района, было найдено тело новорожденного. Как сообщили «URA.RU» в региональном управлении СКР, сейчас устанавливаются причины гибели младенца, а также разыскивается его мать.
Тело новорожденного жители деревни обнаружили 13 декабря. На место вызвали полицейских, было установлено, что ребенок родился еще живым. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного».
«Выясняются обстоятельства случившегося, разыскивается мать ребенка», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РВ по региону. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела находится под контролем руководства следственного управления.