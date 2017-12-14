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14 декабря 2017
13 декабря 2017
12 декабря 2017
11:12  14 декабря 2017 3

Курганский фермер оспорит в суде покупку шпионского устройства

Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., корова
Фермеру понадобилось устройство, чтобы следить за коровойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области в четверг, 14 декабря начнется суд над многодетным фермером Евгением Васильевым, который с помощью «шпионского» устройства, заказанного в интернет-магазине, собирался следить за коровой. Признавать в суде свою вину фермер не собирается.

Жителя села Лопатки Лебяжьевского района Курганской области Евгения Васильева сотрудники ФСБ задержали при выходе с почты, где он получил GPS-трекер, заказанного на сайте «AliExpress». Как писало «URA.RU», мужчине предъявили обвинение по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Васильев в разговоре с RT заявил, что готов отстаивать свою невиновность в суде. Он рассказал, что купил устройство для того, чтобы легче было отслеживать перемещение коровы, которая может заплутать в местных полях или зайти в заброшенный дом. Фермер пояснил, что является астматиком, ему трудно проходить большие расстояния. «Аналогичное устройство предлагают и в российских интернет-магазинах. То есть если бы у них купил, то не было проблем бы, а заказал такой же трекер в Китае — преступник?», — недоумевает фермер.

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Подозрения, о том что житель Зауралья заказал себе шпионское устройство, появилось у сотрудников таможни, когда посылка только поступила в Россию. Оказалось, что в прибор встроен микрофон, который якобы можно включить дистанционно. На таможне посчитали это приспособлением для шпионажа. Таможенники сообщили о посылке в ФСБ. Позже доводы таможенников подтвердили эксперты-криминалисты.

В середине ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило дело в Лебяжьевский районный суд. После того, как историю Евгения Васильева рассказали на федеральных телеканалах, ему со словами поддержки начали писать люди, осужденные по такой же статье. «Никто из них, как и я, не догадывался, что покупал запрещённое устройство. При этом все они в судах признавали вину, чтобы получить минимальное наказание», — рассказав Евгений, подчеркнув, что свою вину в суде он признавать не собирается.

По закону курганскому фермеру грозит до четырех лет лишения свободы или штраф в 200 тысяч рублей. Сумма для многодетной семьи — у Евгения Васильева четверо детей — неподъемная. «Это для моей семьи большая сумма, которую просто негде взять. Ну и сама по себе уголовная судимость — это плохо. Какая будет у меня репутация?» — говорит Васильев.

Сельчане поддерживают Васильева, а уголовное дело называют откровенной глупостью. «Он порядочный человек, а тут на тебе — уголовная статья за какую-то ерунду, да ещё и штраф огромный», — говорят соседи многодетной семьи.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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