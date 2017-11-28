19:48 28 ноября 2017 0

Курганский фермер попал в эфир программы «Чрезвычайное происшествие» Фото: Олег Черных © URA.RU

В эфир телеканала «НТВ» вышла ежедневная передача «Чрезвычайное происшествие». Героем очередного выпуска стал житель курганского села Лопатки Евгений Васильев. Фермеру из Кургана грозит тюрьма за покупку GPS-трекера на сайте «AliExpress».

Василий Лопаткин хотел купить устройство, чтобы знать, где пасется его корова. Следить за животным сложно, и трекер значительно упростил бы работу.

Программа с курганским фермером вышла в эфир сегодня днем ФОТО: скрин с телеканала НТВ

Помощник по взаимодействию со СМИ руководителя следственного управления СКР по Курганской области Людмила Половникова объяснила, что такое устройство запрещено к свободному обороту на территории РФ, поскольку имеет «признаки отнесения к специальным техническим устройствам для негласного получения информации», передает телеканал НТВ.

Фермеру не удалось даже воспользоваться покупкой, его задержали на выходе с почты. Евгению Васильеву грозит судимость, штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». У мужчины четверо детей, он является инвалидом третьей группы.