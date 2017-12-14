13:24 14 декабря 2017 0

Подростки оговорили своего старшего друга за обещанные инспектором ПДН планшеты ФОТО: скрин передачи «Мужское и женское»

Историю подростка из Курганской области, осужденного за сексуальные домогательства на семь лет колонии на основании оговора младших ребят, показали в ток-шоу «Мужское и женское» «Первого канала». В студии потерпевшие мальчики признались, что обвинение было ложным, за это инспектор ПДН обещала им подарить планшеты.

По словам мальчишек, они хотели отомстить старшему товарищу за то, что тот бросил в речку одного из них и его велосипед. Они придумали историю с домогательством в заброшенном доме, которая якобы произошла в 2014 году, а полицейские за нее ухватились. «Мы не думали, что его так строго накажут. Мы думали, что его поругают милиционеры, но не посадят», — признались мальчики. Они также заявили, что инспектор ПДН Ирина Королькова обещали им подарить по планшету.

«Ирина Геннадьевна Королькова, хочу к вам обратиться, — вспылил ведущий ток-шоу Александр Гордон, — Вы сядете в тюрьму за заведомо ложный донос!». По мнению ведущего, это было «обещание взятки», а у детей «был детский мотив оговорить из мести».

Мать осужденного Ирина Войнова рассказала, что когда дело начало разваливаться, назначенный адвокат Василий Назаров просил у нее деньги. «Сказал, что дело пахнет оправдательным приговором: „Может быть, вы мне заплатите 30-40 тысяч, тогда мы точно выиграем“. Деньги просил сразу». Когда женщина отказалась платить, он заявил ей, что ее сына посадят. После этого инцидента Войнова сменила защитника. Она также подчеркнула, что сын давал признательные показания на камеру под давлением следователей, и после того, как прочитал пояснения потерпевшего.

«Вместо того, чтобы разрушить заброшенный дом, в котором собираются дети курить и пить, женщина из ПДН изобретает у себя в голове, что в селе завилась нечисть, которую надо истребить. На основании показаний обиженных детей создает дело, которое буквально разваливается и в следствие, и в суде, — рассуждает Гордон, — Но что должно про себя думать следствие и суд, если на основании этого они выносят несовершеннолетнему приговор сначала 8, а потом 7 лет лишения свободы?». Эксперты в студии решили, что в Звериноголовском районе построен целый «бизнес» на подобных делах. Но в этом случае: «Не дали 30 тысяч, не поделились с Корольковой, не откупились планшетами».

Осужденный 17-летний парень уже полтора года сидит в СИЗО в одиночной камере, и, по словам адвоката, уже отчаялся. Дома его ждут родственники и любимая девушка. Как ранее сообщало «URA.RU», вторую апелляцию по запутанному делу Курганский областной суд рассмотрит 21 декабря.