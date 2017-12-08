12:38 08 декабря 2017 0

После освобождения Евгения Чудновец проводила в Кургане митинг в защиту невинно осужденных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области, где незаконно осудили Евгению Чудновец, новый скандал с приговором, который пытаются оспорить не только обвиняемый и его родственники, но и сами потерпевшие. Все участники инцидента — школьники, они заявляют, что выдуманная после ссоры история стала основой для уголовного дела. В итоге обвиняемый уже полтора года находится в СИЗО, а пострадавших забрали из семьи и отправили в спецшколу. Уже вторую апелляцию по запутанному делу рассмотрит Курганский областной суд 21 декабря.

История, которая фигурирует в уголовном деле, якобы случилась в 2014 году в Звериноголовском районе, когда обвиняемому было 15 лет, а его жертвам не было и 12. Спустя два года сводные братья Миша и Саша (имена изменены) пожаловались родителям, что Богдан (имя также изменено) в заброшенном доме совершил против них действия сексуального характера. Делу немедленно был дан ход — несовершеннолетнего Богдана задержали и допросили, не дождавшись его родителей. На видео мальчик дал признательные показания.

Обвиняемый уже полтора года провел в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Очевидно, кто-то захотел получить премии за раскрытие особо тяжкого преступления. Мальчикам пообещали подарить планшеты, если они дадут нужные показания. Конечно, эти обещания никто не выполнил», — рассказала «URA.RU„Ольга Семенова, адвокат обвиняемого.

Сейчас пострадавшие и их родители утверждают, что оговорили Богдана из мести за то, что он вместе с другими мальчишками сбрасывал их и их вещи в реку. Об этом потерпевшие заявили и в суде, однако во внимание приняли лишь изначальные показания, которые были даны во время следствия. Районный суд приговорил Богдана к восьми годам лишения свободы, однако областной суд отправил дело на пересмотр. Повторный приговор районного суда — семь лет лишения свободы — сейчас снова пытаются оспорить в областном суде. Родители Богдана утверждают, что на него оказывалось давление, а допросы проводились без участия законных представителей.

Сразу после возбуждения уголовного дела «пострадавших» Мишу и Сашу забрали из семьи, родителям пришлось семь месяцев судиться, чтобы вернуть мальчиков. Сейчас братья направлены в спецшколу. Как утверждают родственники — снова по ложному обвинению. В распоряжении редакции имеется видеозапись, на которой школьник рассказывает, как незнакомый мужчина пообещал ему тысячу рублей, если он пожалуется маме, что мальчики вымогали у него деньги.

Жители села уверены, что вся эта череда криминальных историй вызвана желанием полицейских доказать свою правоту. Чтобы привлечь внимание к ситуации, они обратились в местные СМИ.

В пресс-службе УМВД по Курганской области заверили «URA.RU», что, если будут основания, полицейские проведут внутренне расследование, чтобы выяснить, были ли сотрудниками допущены нарушения. Все материалы, предоставленные участниками дела, редакция направила в полицию.