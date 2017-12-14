Тринадцатая по счету пресс-конференция главы государства Владимира Путина еще до официального начала (12 часов по московскому времени) установила рекорд. Аккредитацию на нее получили 1640 журналистов. Встреча главы государства с представителями СМИ традиционно пройдет в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ожидается, что на сегодняшней пресс-конференции Путин заявит о формате своего выдвижения в качестве самовыдвиженца или же от политической партии, пишет «Национальная служба новостей». Интригой встречи также могут стать вопросы от кандидата в президенты Ксении Собчак, которая ранее заявила, что выражает на выборах позицию «против всех». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков между тем предположил, что Собчак не устроит дебатов с Путиным, а выступит как журналист. «Я скажу так, что это, конечно же, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, — задерживать столько внимания на себе», — сказал Песков, комментируя присутствие Собчак на пресс-конференции. Слова пресс-секретаря президента приводит «Федеральное агентство новостей».
Среди вопросов, с которыми приехали российские журналисты на конференцию к российскому лидеру, есть как исключительно региональные, так и общие. Так, журналисты одного из московских телеканалов, напротив, хотят узнать у главы государства критерии профессиональной пригодности и принципы работы духовных лидеров. Темой их вопросов являются духовные скрепы, пишет информагентство Nation News.
Журналисты не только составили список вопросов для главы государства. Они хотят привлечь его внимание яркими образами. Так, например, один из представителей СМИ пришел на пресс-конференцию в костюме деда Мороза, передает корреспондент «URA.RU». В холле Центра международной торговли был замечен мужчина в национальном курдском костюме, а также еще один человек с табличкой ГОИ #vavilov SPB на спине. Несколько журналистов решили привлечь внимание Путина иконами, мелькает среди журналистов девушка с листком, где разноцветными буквами написано «У МЕНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ», несколько человек пришли в джемперах с портретами Путина, Навального, Собчак и Зюганова и надписью «Я ЦЕНТРИСТ, ГОВОРЮ ПРО ВСЕ».
Пресс-конференция Владимира Путина стартует в 12 часов по московскому времени. «URA.RU» будет следить за развитием событий.