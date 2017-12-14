{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,14
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
14 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:47  14 декабря 2017 4

На пресс-конференции Путина уже установили рекорд. Президента хотят заинтриговать иконами, костюмами и личным праздником. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., пресс конференция, путин владимир
На встречу с Путиным пришли 1640 журналистов. У каждого из них задача — задать вопрос президентуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Тринадцатая по счету пресс-конференция главы государства Владимира Путина еще до официального начала (12 часов по московскому времени) установила рекорд. Аккредитацию на нее получили 1640 журналистов. Встреча главы государства с представителями СМИ традиционно пройдет в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Ожидается, что на сегодняшней пресс-конференции Путин заявит о формате своего выдвижения в качестве самовыдвиженца или же от политической партии, пишет «Национальная служба новостей». Интригой встречи также могут стать вопросы от кандидата в президенты Ксении Собчак, которая ранее заявила, что выражает на выборах позицию «против всех». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков между тем предположил, что Собчак не устроит дебатов с Путиным, а выступит как журналист. «Я скажу так, что это, конечно же, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, — задерживать столько внимания на себе», — сказал Песков, комментируя присутствие Собчак на пресс-конференции. Слова пресс-секретаря президента приводит «Федеральное агентство новостей».

Среди вопросов, с которыми приехали российские журналисты на конференцию к российскому лидеру, есть как исключительно региональные, так и общие. Так, журналисты одного из московских телеканалов, напротив, хотят узнать у главы государства критерии профессиональной пригодности и принципы работы духовных лидеров. Темой их вопросов являются духовные скрепы, пишет информагентство Nation News.

1/2
Фото: корреспондент «URA.RU»

Журналисты не только составили список вопросов для главы государства. Они хотят привлечь его внимание яркими образами. Так, например, один из представителей СМИ пришел на пресс-конференцию в костюме деда Мороза, передает корреспондент «URA.RU». В холле Центра международной торговли был замечен мужчина в национальном курдском костюме, а также еще один человек с табличкой ГОИ #vavilov SPB на спине. Несколько журналистов решили привлечь внимание Путина иконами, мелькает среди журналистов девушка с листком, где разноцветными буквами написано «У МЕНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ», несколько человек пришли в джемперах с портретами Путина, Навального, Собчак и Зюганова и надписью «Я ЦЕНТРИСТ, ГОВОРЮ ПРО ВСЕ».

Пресс-конференция Владимира Путина стартует в 12 часов по московскому времени. «URA.RU» будет следить за развитием событий.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров