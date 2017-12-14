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Главные новости Челябинской области
14:59  14 декабря 2017 0

На Южный Урал надвигаются аномальные морозы. Спасатели рассказали, как правильно согреваться

Мороз. Курган, мороз, холод на улице, зима
В морозы на улице нужно постоянно двигатьсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На юге Челябинской области с 14 по 18 декабря прогнозируется аномально холодная погода. Как сообщили «URA.RU» в региональном МЧС, среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

По данным синоптиков, ночные температуры в горах и низинах могут достигать минус 25 градусов по Цельсию. Дневные температуры опустятся до минус 16 градусов. Ветер преимущественно южный, 3-8 метров в секунду. В МЧС прогнозируют вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения, ростом пожаров в жилом секторе, а также ДТП.

Спасатели рекомендуют челябинцам не выходить лишний раз из дома, а в случае необходимости надевать теплую одежду, на улице постоянно двигаться, растирать кончики ушей, носа, а также кисти рук. «Если все же вы не убереглись, сильно замерзли и перестали их чувствовать, то ни в коем случае не отогревайте их горячей водой и не растирайте снегом. Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую тёплую материю и дать ей согреться», — советуют в МЧС. Спасатели также рекомендуют сразу после захода в тепло воздержаться от горячего чая и слишком теплой ванны. «При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре», — предупреждают в МЧС.

Спасатели также не исключают, что в период холодов может произойти обрыв линий электропередачи.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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