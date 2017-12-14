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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:30  14 декабря 2017 0

Свердловского депутата подозревают в сокрытии судимости. У его коллеги суд уже отобрал мандат

Клипарт., избирком, новоуральск
В Новоуральской гордуме отнимают мандат у второго депутатаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продолжаются судебные процессы по оспариванию прошедших в сентябре 2017 года выборов депутатов Новоуральской гордумы. 13 декабря в Свердловском областном суде экс-кандидат в депутаты по округу №14 Вадим Аверьянов представил доказательства, что победивший его на выборах Тимофей Бархатов скрыл при регистрации судимость.

Аверьянов рассказал «URA.RU», что суд первой инстанции отказался запрашивать в компетентных органах информацию о наличии проблем с законом у его оппонента. Экс-кандидату помог депутат Госдумы Игорь Торощин, направивший запрос в военный комиссариат Свердловской области. В полученном парламентарием официальном ответе говорится, что Тимофей Бархатов в период прохождения срочной службы в Вооруженных Силах СССР был осужден военным трибуналом Пограничного района Приморского края по статьям 225 и 89 УК РСФСР («Нарушение уставных правил караульной службы» и «Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи») к двум годам лишения свободы.

Согласно действующему законодательству, судимость была снята. Но кандидат был все равно обязан предоставить избиркому информацию об этом пункте своей биографии. Она должна была быть указана на информационных стендах и в избирательных бюллетенях.

Аверьянов продемонстрировал полученный Торощиным ответ суду. После этого представитель Тимофея Бархатова попросил дать ему возможность ознакомиться с полученным документом. Слушания продолжатся 22 декабря.

Ранее суд удовлетворил иск бывшего лидера свердловских коммунистов Дмитрия Шадрина об отмене итогов выборов по новоуральскому округу №12. Он смог доказать, что при организации голосования и подсчете голосов были допущены существенные нарушения. После пересчета голосов мандат был передан Дмитрию Шадрину.

Получить комментарий у Тимофея Бархатова не удалось. Он не отвечал на телефонные звонки.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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