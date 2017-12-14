Жители Зауралья обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить загрязнение озера Чаша в Кетовском районе жидкими коммунальными отходами. Ситуация не двигается с мертвой точки уже несколько десятков лет, чтобы построить очистные сооружения на водоеме требуются огромные деньги.
Сообщение о крайней обеспокоенности зауральцев экологической проблемой опубликовал телеграм-канал «Курганский дед». Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «URA.RU», что кетовчане действительно написали письмо главе государства.
Как пояснил агентству временно исполняющий обязанности главы Кетовского района Олег Язовских, пяти миллионов рублей, которые в этом году выделила область на строительство очистных сооружений на озере, едва хватит на составление проектно-сметной документации. Документация сейчас находится в разработке. По словам Язовских, чтобы полностью построить очистные сооружения, нужно порядка 1,5 миллиардов рублей.
«Вопрос с озером Чаша остается открытым. До конца 2018 года нам предстоит найти инвесторов, которые согласятся на условиях получения дохода через 10-15 лет построить очистные сооружения за собственные деньги», — заявил собеседник «URA.RU».
По информации агентства, в ближайшее время сложившуюся ситуацию оценит депутат областной Думы Юрий Ярушин, который представляет Кетовский район в законодательном органе.
Озера Чаша и близлежащие земли страдают от сброса отходов уже около сорока лет — с 70-х годов прошлого века. За все эти годы легализовать свалку не удалось, проверки и предписания надзорных ведомств не принесли результата. На последнем судебном заседании представителей власти обязали разобраться с мусорной проблемой до конца 2018 года.