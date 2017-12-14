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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
20:09  14 декабря 2017 0

Тюменец трижды вызывал медиков, чтобы не ехать в суд по алиментам

Предварительное судебное заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп россии, судебные приставы
Приставы все же привезли мужчину в судФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области должник по алиментам трижды вызывал медиков, чтобы его не забрали судебные приставы. Мировой судья арестовал его на 10 суток за неуплату алиментов, сумма долга мужчины превышает миллион рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Мать детей рассказала сотрудникам ведомства, что у него трое детей, один из которых — инвалид с детства. Уже несколько лет отец никак не помогает семье. Когда к нему обратились приставы, он прикинулся больным. Тюменец трижды вызывал бригаду скорой помощи, медики диагностировали у него легкую форму ОРВИ, после чего ему все-таки пришлось поехать на судебное заседание.

Сейчас сотрудники УФССП изучают реальное имущественное положение должника. По рассказам его бывшей жены, у мужчины есть прибыльный бизнес. Однако согласно документам, он работает водителем на предприятии. Выяснилось, что организация, где трудоустроен должник, не сдает отчетность с 2014 года. Судебные приставы решат вопрос о принудительном взыскании алиментных платежей. Если мужчина и дальше продолжит уклоняться от выплат, его могут привлечь к уголовной ответственности.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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