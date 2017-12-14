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14 декабря 2017
13 декабря 2017
18:15  14 декабря 2017 0

«Это запрещено?» Президент не понял, по какой статье судят курганского фермера

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Владимир Путин удивился вопросу корреспондента о слежке за теленкомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в проблеме многодетного курганского фермера, которого судят за приобретение в интернет-магазине «шпионского» устройства, с помощью которого он хотел следить за теленком.

Об этом случае главе государства рассказали на ежегодной пресс-конференции. Путин даже не дал корреспонденту закончить вопрос: «Я даже не понял, за что [судят]. Это запрещено? Я даже не знал, что есть такая статья». Президент искренне удивился ситуации, ведь, по его словам, сейчас подобные устройства используют для слежки за котами. «Я не понимаю, в чем проблема с коровой, или он должен платить и не платит, сделал это как-то подпольно? Наверное, нужно это как-то отрегулировать, я постараюсь это сделать», — заключил он.

В управлении ФСБ по Курганской области «URA.RU» пояснили, что не имеют права комментировать ситуацию, так как уже завершили свою работу по делу фермера Евгения Васильева. «Следственно-оперативные мероприятия проводились по поручению областного следственного комитета, материалы по ее итогам переданы в компетентные органы», — уточнили в ведомстве.

Как писало «URA.RU» ранее, 39-летнего жителя села Лопатки в Курганской области Евгения Васильева обвиняют в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 29 сентября Васильева при попытке получить посылку из Китая задержали сотрудники ФСБ, ранее предупрежденные таможенниками о том, что в прибор, заказанный зауральцем, встроен микрофон, который якобы можно включить дистанционно. Сам фермер объяснил, что приобрел устройство, чтобы следить за теленком. Суд в Лебяжьевском районе уже вернул дело Евгения Васильева в прокуратуру для доследования.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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