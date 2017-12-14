Госдума ответила на предложения отменить новогодние каникулы

19:14 14 декабря 2017 0

Депутаты считают, что длительные праздники приводят к негативным последствиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума отклонила два законопроекта, предполагающих отмену новогодних каникул. Документы внесли в нижнюю палату представители КПРФ И ЛДПР.

Коммунисты предложили отменить новогодние каникулы, но при этом сделать 31 декабря нерабочим днем. Это «позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени», говорится записке, передает РАПСИ.

В законопроекте от ЛДПР также говорилось о сокращении количества праздничных дней. Вместо этого предполагалось предоставить дополнительные 10 дней оплачиваемого отпуска. Среди нерабочих дней депутаты предложили оставить только три: Новый год, День Победы и День России. «Длительность новогодних дней далеко не всегда совпадает с желанием и возможностью работников отдохнуть именно в это время года», — считают парламентарии.

Длинные выходные, по мнению депутатов, приводят к негативным последствиям — перееданию и злоупотреблению алкоголем. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонил законопроекты. В Госдуме отметили, что новогодние праздники развивают институт семьи и укрепляют традиции.