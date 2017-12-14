{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
14 декабря 2017
19:14  14 декабря 2017 0

Госдума ответила на предложения отменить новогодние каникулы

Предновогодняя Москва. Иллюминация. Москва, елка, влюбленные, тверская, новый год, вечерняя москва
Депутаты считают, что длительные праздники приводят к негативным последствиямФото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума отклонила два законопроекта, предполагающих отмену новогодних каникул. Документы внесли в нижнюю палату представители КПРФ И ЛДПР.

Коммунисты предложили отменить новогодние каникулы, но при этом сделать 31 декабря нерабочим днем. Это «позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени», говорится записке, передает РАПСИ.

В законопроекте от ЛДПР также говорилось о сокращении количества праздничных дней. Вместо этого предполагалось предоставить дополнительные 10 дней оплачиваемого отпуска. Среди нерабочих дней депутаты предложили оставить только три: Новый год, День Победы и День России. «Длительность новогодних дней далеко не всегда совпадает с желанием и возможностью работников отдохнуть именно в это время года», — считают парламентарии.

Длинные выходные, по мнению депутатов, приводят к негативным последствиям — перееданию и злоупотреблению алкоголем. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонил законопроекты. В Госдуме отметили, что новогодние праздники развивают институт семьи и укрепляют традиции.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров