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14 декабря 2017
22:12  14 декабря 2017 0

Стало известно, кто дал Сечину деньги на «взятку» Улюкаеву

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , сечин игорь, роснефть
В ходе оперативного эксперимента глава «Роснефти» передал 2 млн долларовФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Деньги на оперативный эксперимент, в ходе которого глава «Роснефти» Игорь Сечин передал 2 млн долларов министру экономического развития Алексею Улюкаеву, предоставил человек по имени Валерий Александрович Михайлов. Это стало известно из показаний генерала ФСБ Олега Феоктистова.

Подлинность документа подтвердили РБК два источника, знакомые с материалами дела. Уточняется, что в показаниях генерал упомянул «инвестора» дважды. В первом случае это был «сотрудник нашей компании». После этого Феоктистов заявил, что деньги в долг ему дал «ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович — сотрудник компании, каким-то образом связанной с деятельностью «Роснефти».

Отметим, экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в 2 млн долларов. 7 декабря он выступил в суде с последним словом. В своей речи бывший чиновник отметил, что необходимо выяснить, откуда именно были взяты деньги, и намекнул что речь может идти о «черной кассе» в «Роснефти».

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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