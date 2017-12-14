В России возобновили дело против информатора WADA Родченкова

22:39 14 декабря 2017 0

Его обвиняют обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Прокуратура возобновила дело в отношении экс-директора московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Его обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

О решении ведомства РИА «Новости» сообщил информированный источник, знакомый с ситуацией. Уточняется, что дело возбудили еще в 2011 году, но в 2015 году оно было приостановлено Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Сейчас решается вопрос о том, какое именно ведомство будет вести расследование. По данным собеседника издания, вероятнее всего делом займется МВД.

Как писало «URA.RU», ранее Родченкову заочно предъявили обвинение по двум эпизодам незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. При этом в Зюзенском суде Москвы отметили, что решение о его аресте было вынесено еще в мае 2017 года.