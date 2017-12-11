Информатора WADA Родченкова обвинили в незаконном обороте сильнодействующих веществ

22:38 11 декабря 2017 0

Препараты информатор WADA сбывал в обход закона Фото: torange.ru

Бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову заочно предъявили обвинение в незаконном обороте сильнодействующих средств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, Родченкову предъявлено обвинение по ч.3 ст. 234 УК РФ. Речь идет о «Незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта организованной группы либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере». Стоит отметить, что в отношении информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже расследуется несколько уголовных дел, в том числе по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Ранее Басманный суд Москвы дал санкцию на арест Родченкова, он был объявлен в международный розыск, напоминает телеканал 360.

Григорий Родченков — один из информаторов WADA, которому он сообщал о российских спортсменах, принимавших допинг. В конце ноября в СКР заявили, что Родченков сам снабжал допинговыми препаратами спортсменов и тренеров, а также подменял результаты тестирования, имея удаленный доступ к банку лаборатории. Позднее Родченков признался, что он- «продажная душа» и пообещал уничтожить российский спорт на ближайшие пять лет.

5 декабря допинг- пробы российских атлетов, выступавших в Сочи, Международный Олимпийский комитет (МОК) признал подлинными и отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Российских спортсменов допустили до Игр только под нейтральным флагом.