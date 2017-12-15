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15 декабря 2017
14 декабря 2017
00:59  15 декабря 2017 0

Евросоюз продлил санкции против России

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Антироссийские санкции будут продлены на полгодаФото: Владимир Андреев © URA.RU

14 декабря лидеры стран-членов Евросоюза приняли на очередном заседании решение продлить экономических санкция против России, действие которых истекает в конце января 2018 года. Об этом в своем Twitter сообщил председатель ЕС Дональд Туск.

«ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России», — написал он.

Теперь, как пишет РИА «Новости» со ссылкой на близкий к руководству Евросоюза источник, необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС, что должно произойти на следующей неделе. Ограничения будут продлены на полгода.

Впервые антироссийские санкции были введены в 2014 года на фоне конфликта на Украине. Позже ограничительные меры расширялись, а в марте 2015-го ЕС привязал их действие к полному выполнению минских соглашений.

Сергей Демин
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