Евросоюз продлил санкции против России

00:59 15 декабря 2017 0

Антироссийские санкции будут продлены на полгода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

14 декабря лидеры стран-членов Евросоюза приняли на очередном заседании решение продлить экономических санкция против России, действие которых истекает в конце января 2018 года. Об этом в своем Twitter сообщил председатель ЕС Дональд Туск.

«ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России», — написал он.

Теперь, как пишет РИА «Новости» со ссылкой на близкий к руководству Евросоюза источник, необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС, что должно произойти на следующей неделе. Ограничения будут продлены на полгода.

Впервые антироссийские санкции были введены в 2014 года на фоне конфликта на Украине. Позже ограничительные меры расширялись, а в марте 2015-го ЕС привязал их действие к полному выполнению минских соглашений.