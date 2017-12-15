{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Ямала
06:56  15 декабря 2017 0

Ямальские энергетики поймали коммунальщиков на хищении электричества

Наркоманы в подъездах. Сургут, электрощитовая, подъезд, электричество, закладки, гопник
ТСЖ придется заплатить за «бесплатное» электричество почти 300 тысяч рублейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Энергосбытовая компания «Восток» уличила одно из ТСЖ Ноябрьска в хищении электроэнергии во время проверки многоквартирного жилого дома по улице Шевченко. Как выяснилось, офисные помещения, в которых расположено товарищество, были подключены к электросетям так, что счетчик не фиксировал расходы электричества ТСЖ почти на протяжении года.

«Когда происходит хищение электроэнергии, расчет с потребителями производится по определенной методике. В данном случае мы сделали так, как если бы все 332 дня круглосуточно на полную мощность работало все электрооборудование и все электроприборы, которые есть в помещении ТСЖ, начиная от электрочайника и заканчивая освещением. В итоге счет ТСЖ за незаконное потребление ресурса превышает 270000 рублей. И эта цифра в разы выше той, что могла быть при честных расчетах», — рассказал «URA.RU» начальник отдела энергоучета электроэнергии НФ АО «ЭК «Восток» Дмитрий Кротов.

В 2017 году ноябрьский филиал «Востока» 17 раз выявлял факты незаконного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами. Суммарный счет любителям «бесплатного» электричества составил 3 257 000 рублей.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров