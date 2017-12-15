Энергосбытовая компания «Восток» уличила одно из ТСЖ Ноябрьска в хищении электроэнергии во время проверки многоквартирного жилого дома по улице Шевченко. Как выяснилось, офисные помещения, в которых расположено товарищество, были подключены к электросетям так, что счетчик не фиксировал расходы электричества ТСЖ почти на протяжении года.
«Когда происходит хищение электроэнергии, расчет с потребителями производится по определенной методике. В данном случае мы сделали так, как если бы все 332 дня круглосуточно на полную мощность работало все электрооборудование и все электроприборы, которые есть в помещении ТСЖ, начиная от электрочайника и заканчивая освещением. В итоге счет ТСЖ за незаконное потребление ресурса превышает 270000 рублей. И эта цифра в разы выше той, что могла быть при честных расчетах», — рассказал «URA.RU» начальник отдела энергоучета электроэнергии НФ АО «ЭК «Восток» Дмитрий Кротов.
В 2017 году ноябрьский филиал «Востока» 17 раз выявлял факты незаконного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами. Суммарный счет любителям «бесплатного» электричества составил 3 257 000 рублей.