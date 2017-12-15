10:55 15 декабря 2017 0

Подобных случаев в Сургуте еще не было — девушка руками оторвала парню яичко Фото: depositphotos.com © URA.RU

Необычный инцидент произошел в Сургуте. Местная жительница оторвала своему парню мошонку. Эту информацию «URA.RU» подтвердил источник в правоохранительных органах.

По данным инсайдера, потасовка произошла в доме на улице Грибоедова. Между девушкой и ее парнем началась ссора, во время которой девушка руками оторвала своему парню мошонку и одно яичко. Этот инцидент активно обсуждают в соцсетях. Многие сочувствуют пострадавшему, удивляясь произошедшему. «Это ж с какой силой нужно было рвать??? Зверь-баба!!!» — поражается Александр Лебедев. «Ножевые для нашего города уже как здрасте! А вот то, что случилось на Грибоедова! Это, думаю, навряд ли повторится», — пишет Наталья Шнитова. «Это как злиться нужно, чтоб такое сотворить. Бедный парень, как же он теперь без яичек?» — сочувствует пользовательница Катюша Емельянова.

Некоторые отнеслись с юмором. «Как развидеть этот пост?» — задается вопросом Саня Хромых. «Он назвал ее курицей, она снесла ему яйцо», — шутит Сергей Чернякин.

В пресс-службе УМВД по ХМАО не стали комментировать этот инцидент, перенаправив в городскую полицию. В УМВД по Сургуту пообещали уточнить информацию и дать комментарий позднее. Добавим, по сведениям источника, по данному факту возбуждено уголовное дело.