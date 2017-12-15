{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
14 декабря 2017
13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Югры
10:55  15 декабря 2017 0

«Зверь-баба!» Югорчанка оторвала своему парню мошонку

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, труп, руки в крови, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Подобных случаев в Сургуте еще не было — девушка руками оторвала парню яичкоФото: depositphotos.com © URA.RU

Необычный инцидент произошел в Сургуте. Местная жительница оторвала своему парню мошонку. Эту информацию «URA.RU» подтвердил источник в правоохранительных органах.

По данным инсайдера, потасовка произошла в доме на улице Грибоедова. Между девушкой и ее парнем началась ссора, во время которой девушка руками оторвала своему парню мошонку и одно яичко. Этот инцидент активно обсуждают в соцсетях. Многие сочувствуют пострадавшему, удивляясь произошедшему. «Это ж с какой силой нужно было рвать??? Зверь-баба!!!» — поражается Александр Лебедев. «Ножевые для нашего города уже как здрасте! А вот то, что случилось на Грибоедова! Это, думаю, навряд ли повторится», — пишет Наталья Шнитова. «Это как злиться нужно, чтоб такое сотворить. Бедный парень, как же он теперь без яичек?» — сочувствует пользовательница Катюша Емельянова.

Некоторые отнеслись с юмором. «Как развидеть этот пост?» — задается вопросом Саня Хромых. «Он назвал ее курицей, она снесла ему яйцо», — шутит Сергей Чернякин.

В пресс-службе УМВД по ХМАО не стали комментировать этот инцидент, перенаправив в городскую полицию. В УМВД по Сургуту пообещали уточнить информацию и дать комментарий позднее. Добавим, по сведениям источника, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров