{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
12:15  15 декабря 2017 0

Тюменские водители жалуются на «хрень с мохнатыми углами» вместо прав. ФОТО

Удостоверение, которое должно прослужить 10 лет, расслаивается в первые суткиФото из группы «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Тюменцы возмущены качеством водительских удостоверений нового образца. В группе «ЧС Тюмень» житель города Сергей Волошин опубликовал фотографию, на которой видно, что только что полученный документ уже выглядит потрепанным.

Тюменец недоумевает, почему после съемки на хороший цифровой фотоаппарат на выходе он получил размытый снимок.

Неровные края и размытая, неузнаваемая фотография — это только часть претензий к документу
Фото из группы «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

«Как можно выдавать права на 10 лет, если они при выходе из окошка уже расслоены и негерметичны? К работникам ГИБДД никаких претензий — работают на удивление быстро и профессионально. Но то, на каком материале и по каким нормативам они выдают „права“ — есть претензии», — пишет он, считая, что пластик должен быть толще, а ламинация качественней. Водитель возмущен, что при размере госпошлины в 2 тысячи рублей ведомство не может обеспечить людей долговечными и качественными удостоверениями.

Волошин сетует на то, что документом старого образца, который продержался 10 лет, можно было «лося в лоб убить». Большинство пользователей поддерживает автолюбителя. Люди делятся своими историями о том, что новые права расклеились в первый же день, а кому-то их изначально выдали другого цвета. Есть жалобы на размазанную личную подпись, на криво обрезанные края документа. «Сдала нормальные права, взамен хрень розовую с мохнатыми углами выдали», «Нынешние права не права, а салфетка какая-то», «Картонка, поддельные наверное качественнее», — возмущаются они.

Защитная пленка у многих водителей отклеивается в первый же день
Фото из группы «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Некоторые подписчики сообщества предположили, что документы такого плохо качества выдаются намеренно. «Это ж для того, чтобы с вас еще денег содрать за замену ВУ. По такому же принципу и гос.номера выпускают, которые через год-другой стираются», — пишут они.

Для того, чтобы водительские права сохранились в хорошем состоянии подольше, Волошину советуют поместить их в упаковку от проездного билета или в прозрачный кармашек в портмоне. «Положила в документы, в специальный кармашек. Не думаю, что с ними что-то там случится чрезвычайное, это же вещь не ежедневного использования», «А как раньше с бумажным водительским люди жили? Не надо совать куда попало, так и не будут портиться», — делятся опытом тюменцы.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров