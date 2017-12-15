12:15 15 декабря 2017 0

Удостоверение, которое должно прослужить 10 лет, расслаивается в первые сутки Фото из группы «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Тюменцы возмущены качеством водительских удостоверений нового образца. В группе «ЧС Тюмень» житель города Сергей Волошин опубликовал фотографию, на которой видно, что только что полученный документ уже выглядит потрепанным.

Тюменец недоумевает, почему после съемки на хороший цифровой фотоаппарат на выходе он получил размытый снимок.

Неровные края и размытая, неузнаваемая фотография — это только часть претензий к документу Фото из группы «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

«Как можно выдавать права на 10 лет, если они при выходе из окошка уже расслоены и негерметичны? К работникам ГИБДД никаких претензий — работают на удивление быстро и профессионально. Но то, на каком материале и по каким нормативам они выдают „права“ — есть претензии», — пишет он, считая, что пластик должен быть толще, а ламинация качественней. Водитель возмущен, что при размере госпошлины в 2 тысячи рублей ведомство не может обеспечить людей долговечными и качественными удостоверениями.

Волошин сетует на то, что документом старого образца, который продержался 10 лет, можно было «лося в лоб убить». Большинство пользователей поддерживает автолюбителя. Люди делятся своими историями о том, что новые права расклеились в первый же день, а кому-то их изначально выдали другого цвета. Есть жалобы на размазанную личную подпись, на криво обрезанные края документа. «Сдала нормальные права, взамен хрень розовую с мохнатыми углами выдали», «Нынешние права не права, а салфетка какая-то», «Картонка, поддельные наверное качественнее», — возмущаются они.

Защитная пленка у многих водителей отклеивается в первый же день Фото из группы «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Некоторые подписчики сообщества предположили, что документы такого плохо качества выдаются намеренно. «Это ж для того, чтобы с вас еще денег содрать за замену ВУ. По такому же принципу и гос.номера выпускают, которые через год-другой стираются», — пишут они.

Для того, чтобы водительские права сохранились в хорошем состоянии подольше, Волошину советуют поместить их в упаковку от проездного билета или в прозрачный кармашек в портмоне. «Положила в документы, в специальный кармашек. Не думаю, что с ними что-то там случится чрезвычайное, это же вещь не ежедневного использования», «А как раньше с бумажным водительским люди жили? Не надо совать куда попало, так и не будут портиться», — делятся опытом тюменцы.