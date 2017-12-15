12:34 15 декабря 2017 1

Против медика следователи возбудили дело после публикации в СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ленинский суд вынес приговор врачу клиники «Доктор-плюс», обвинявшемуся в причинении смерти по неосторожности. После операции он оставил пациентку без присмотра и та истекла кровью. Уголовное дело было возбуждено после появления публикации на сайте «URA.RU».

Врач был признан виновным по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области. Суд пришел к выводу, что вследствие небрежности обвиняемый выбрал неверную тактику лечения, что и привело к гибели женщины.

Сама трагедия произошла в апреле 2016 года. Как рассказали источник «URA.RU», простейшая операция по удалению полипов из носа привела к обильному кровотечению. За несколько часов женщина потеряла три литра крови. При этом врачи не обратили на побочные эффекты внимание. Когда же обеспокоенные родственники перевезли ее в реанимацию Свердловской областной клинической больницы, там медикам оставалось лишь констатировать смерть головного мозга. Она впала в кому, некоторое время жизнь женщины поддерживалась искусственно, но в конечном счете она умерла.

Как поясняли источники «URA.RU», причиной трагедии стало то, что врач не обратил внимание ни на повышенное давление пациентки перед операцией, ни на ее состояние после вмешательства.

Врач свою вину так и не признал. Тем не менее суд посчитал, что собранных доказательств достаточно, и назначил ему наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. Кроме того, Следственным комитетом были направлены представления в клинику и областной минздрав для принятия мер, которые позволят избежать подобных ситуаций в будущем.