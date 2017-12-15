13:20 15 декабря 2017 0

Северный морской путь, по которому СПГ с Ямала будут поставлять в другие страны Фото: «НОВАТЭК»

Россия победила в Арктике, несмотря на старания США убить этот гигантский газовый проект, пишет 14 декабря, агентство Bloomberg. Всемирно известный ведущий поставщик финансовой информации для профессионалов финансового рынка посвятил большой материал о запуске завода «Ямал СПГ» в российской Арктике.

Аналитики агентства отмечают: несмотря на жесткие санкции, инициированные США, Российской компании «НОВАТЭК» удалось построить и запустить гигантский проект по производству СПГ. Bloomberg подробно рассказывает о том, в каких жестких экономических условиях, в которые поставили Россию после введения в 2014 году экономических санкций, создавался проект «Ямал СПГ». «НОВАТЭК» не смог получить займы от крупных американских банков, на которые рассчитывал, запуская строительство завода и окружающей его инфраструктуры.

При этом авторы отмечают роль зампреда правления «НОВАТЭКа», американского гражданина Марка Джетвея, который вопреки политической воле своей страны дрался за реализацию амбициозного российского проекта.

«Три года спустя первая партия газа с „Ямала СПГ“ показала огромную решимость российского истеблишмента продемонстрировать, что один из флагманских проектов президента Владимира Путина успешно реализован вопреки жестким экономическим санкциями», — отмечает Bloomberg.

Для Путина реализация амбициозного арктического проекта стала политической победой над США НОВАТЭК

В то же время зарубежные аналитики акцентируют роль санкций, которые подтолкнули президента России еще сильнее сблизиться с Китаем. Инвестиции китайских акционеров обеспечили большую часть финансирования проекта. Хотя, как цитируют авторы Марка Джетвея, процесс переговоров с китайскими инвесторами был невыносимо долгим, длился на протяжении двух лет. Только в апреле 2016 года два китайских госбанка согласились выделить 12 миллиардов долларов. «Период неопределенности закончился, когда на помощь пришел Китай», — цитирует Джетвея Bloomberg.

Отмечается и роль государственной поддержки России. Из резервного фонда национального благосостояния Путин выделил на реализацию амбициозного проекта 150 млрд рублей. Кроме этого, «Ямал СПГ» получил от государства существенные льготы в части налогов на добычу природных ископаемых и прибыль. Помог проекту и внутрироссийский кризис, также, впрочем, вызванный внешними санкциями. Резкий обвал рубля существенно сэкономил акционерам затраты на заработную плату персоналу, поставляемые услуги и стройматериалы.

Аналитики отмечают победу акционеров «Ямал СПГ» над географическим положением и экстремальными природными условиями Арктики.

«Более 5 млн тонн стройматериалов — леса, бетона и стали — пришлось завезти на Ямальский полуостров за 600 км от полярного круга и работать подчас при температуре до -50 градусов по Цельсию и в условиях полярной ночи», — восхищаются героизмом строителей завода иностранные журналисты.

Первый груз СПГ с российского завода в Арктике отправился в замерзающую Великобританию НОВАТЭК

Кроме того, успешная реализация проекта показала не только эффективность политической воли и ювелирную работу с инвесторами, это еще и победа в технологическом плане, отмечают аналитики.

Путин официально открыл завод в суровом климате северной Сибири на прошлой неделе.

Bloomberg приводит слова директора по исследованиям природного газа Оксфордского института энергетических исследований Джеймса Хендерсона:

«Русские еще раз показали, что умеют работать вопреки всем невзгодам. Это их триумф. Они в очередной раз доказали, что и под гнетом санкций умеют быть эффективными».