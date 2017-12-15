Резервуары для газа на заводе «Ямал-СПГ» выглядят, как банка сгущенки.
Завод по сжижению природного газа «Ямал-СПГ» решил порадовать своих клиентов и друзей предприятия оригинальными подарками на Новый Год. Среди прочих сувениров они дарят банки сгущенки, оформленные под резервуары для СПГ. Фото такой баночки было опубликовано в социальных сетях.
Такие оригинальные подарки получили друзья и партнеры «Ямал-СПГ»
Отметим, что резервуары для хранения газа на Заводе «Ямал-СПГ» стилизованы под классическую банку сгущенки. Такую идею предложила россиянка Таисия Спирина, победившая в конкурсе компании на лучший дизайн-проект оформления емкостей.
Недавно изображение крупнейшего ямальского завода предложили разместить на серии почтовых марок. В администрации губернатора считают, что это поспособствует росту имиджа региона.