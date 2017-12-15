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Главные новости Ямала
15:15  15 декабря 2017 0

Ямальский завод-гигант готовит в подарок друзьям «сгущенку со сжиженным газом». ФОТО

Резервуары для газа на заводе «Ямал-СПГ» выглядят, как банка сгущенки.Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Завод по сжижению природного газа «Ямал-СПГ» решил порадовать своих клиентов и друзей предприятия оригинальными подарками на Новый Год. Среди прочих сувениров они дарят банки сгущенки, оформленные под резервуары для СПГ. Фото такой баночки было опубликовано в социальных сетях.

Такие оригинальные подарки получили друзья и партнеры «Ямал-СПГ»
Фото из соцсетей

Отметим, что резервуары для хранения газа на Заводе «Ямал-СПГ» стилизованы под классическую банку сгущенки. Такую идею предложила россиянка Таисия Спирина, победившая в конкурсе компании на лучший дизайн-проект оформления емкостей.

Недавно изображение крупнейшего ямальского завода предложили разместить на серии почтовых марок. В администрации губернатора считают, что это поспособствует росту имиджа региона.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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