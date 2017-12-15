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15 декабря 2017
14 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
16:29  15 декабря 2017 0

Илон Маск назвал «идиотом» автора транспортной реформы Екатеринбурга. ФОТО

Позже миллиардер саркастично извинился перед урбанистомФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поспорил о концепции развития городского пространства с урбанистом из США Джарреттом Уокером, который известен как один из авторов новой системы общественного транспорта Екатеринбурга.

Джарретт Уокер посчитал, что представления предпринимателя по поводу того, как должны развиваться города, «наполнены ненавистью к общему пространству» и отражают интересы только самых богатых слоев населения, пишет «Московский комсомолец». Илон Маск ответил кратко: «Ты идиот». Позже миллиардер принес извинения и пояснил, что на самом деле хотел сказать «Лицемерный идиот».

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Фото: скриншот Twitter

Как писало «URA.RU», ранее известный транспортный эксперт Семен Ваксман сказал о Джарретте Уокере, что урбаниста не признают даже у него на родине в США. Ваксман считает, что внедрение новой транспортной схемы в Екатеринбурге, которую разработал фонд «Город.PRO» совместно с американцем, приведет к дорожному коллапсу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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