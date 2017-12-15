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Главные новости Тюменской области
19:45  15 декабря 2017 0

Тюмень примет уникальную выставку с тысячами экспонатов

Выставка будет разделена на семь тематических заловФото: пресс-служба СУЭНКО

В Тюмени 16 декабря в 14:00 откроется единственная в Уральском федеральном округе выставка русской открытки в формате детского музея. На экспозиции в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова будут представлены почти три тысячи почтовых карточек, выпущенных в России с конца 19 века.

Как рассказали в пресс-службе СУЭНКО (компания выступила партнером выставки), организаторы разрешат посетителям подержать экспонаты в руках. Гостям в картинках расскажут об истории страны, культуре, быте и обычаях народов России.

Выставка будет разделена на семь тематических залов: «Мир сказки», «Дети России», «Дети СССР», «Космос», «Праздники» (подарочные открытки), «Русская старина» (народное творчество). В последнем «Игровом» зале будет организована интерактивная площадка, где дети смогут сделать открытки своими руками, а также поучаствовать в спектаклях и постановках.

Виктор Дорофеев
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