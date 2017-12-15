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15 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:10  15 декабря 2017 3

В России сильнейший промышленный спад за восемь лет

Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, нтмк, промышленность, нижнетагильский металлургический комбинат
В целом за январь—ноябрь 2017 года промпроизводство увеличилось на 1,2%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ноябре 2017 года промышленное производство в России сократилось на 3,6% в годовом выражении, подсчитали специалисты Росстата. В результате темпы падения оказались максимальными за восемь лет — с октября 2009 года.

Интересно, что аналитики прогнозировали увеличение промпроизводства в ноябре 2017 года на 0,3% пишет «Интерфакс».

В целом за январь—ноябрь 2017 года промпроизводство в стране увеличилось на 1,2%. В октябре промышленность показала нулевую динамику, в сентябре показатель увеличился на 0,9%. Все остальное время производство росло, кроме февраля. Тогда падение составило 2,7%. В мае рост стал максимальным за пять лет — 5,6%.

Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам года промышленность в РФ вырастет 2%. В 2016 году рост составил 1,3%.

Виктор Дорофеев
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