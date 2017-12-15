21:50 15 декабря 2017 3

После похода к врачам сибирячка пережила пять операций и постоянно пьет обезболивающие Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У жительницы Новосибирской области Оксаны Бугояк начали отказывать почки после операции по удалению кисты в Краснозерской районной больнице. Выяснилось, что хирург по ошибке зашил ей мочеточники.

Операцию по удалению кисты сибирячке провели 21 июня, пишет телеканал 360. Когда у Бугояк начались проблемы со здоровьем, ее перевели в Новосибирскую областную больницу. Выяснилось, что женщине случайно зашили мочеточники. Родственники утверждают, что кроме этого врач удалил у женщины здоровую матку.

С лета Бугояк перенесла уже пять восстановительных операций, до сих пор живет с катетером и постоянно пьет обезболивающие. «У меня сейчас постоянные боли — я на обезболивающих постоянно. Долго ни стоять, ни сидеть, и даже лежать больно», — пожаловалась женщина.

В областном управлении СК РФ журналистам рассказали, что по данным фактам возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы, сообщает «Лента.ру».