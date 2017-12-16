00:11 16 декабря 2017 0

Фотоколлаж породил волну ироничных комментариев пользователей Twitter ФОТО: Ben Campen/Twitter

Житель Канады Бен Кампен создал фотоколлаж, спровоцировавший волну ироничных комментариев интернет-пользователей со всего мира. Канадец на своей странице в Twitter сравнил физическую форму российской гимнастки Алии Мустафиной и спортсменки из США Симоны Байлз, после чего задал резонный: кто из них принимает стероиды?

Шутку канадца мгновенно поддержали другие поклонники спорта, отметившие, что российские спортсмены сидят на новом вид допинга — русских пирожки. В комментарий под фотографией пользователи начали мастерить свои варианты сравнений фигуры спортсменок. Самым популярным из них стало «противостояние» тенисисток Марии Шараповой и Серены Уильямс.

«Конечно это русская на стереодах. Пирожки принимет!», «Ох эти русские! Что бы они ни сделали, ты никогда этого не заметишь», «Байлз имеет медицинское разрешение принимать амфетамин метилфенидат, чтобы бороться с Синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Есть лекарства от СДВГ, не содержащие запрещенные вещества, я хохотал над этими оправданиями», — пишут пользователи Twitter.



Ранее «URA.RU» сообщало, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подготовило список из 300 российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга. Документ будет отправлен в 25 международных спортивных федераций. Основой списка стала информация из базы данных, изъятой из Московской антидопинговой лаборатории.