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14 декабря 2017
20:44  14 декабря 2017 0

WADA включило 300 российских спортсменов в «черный список»

Выездное заседание правительства СО в Асбесте, олимпийские кольца, олимпиада
Для многих российских спортсменов путь на Олимпиаду оказался навсегда закрытФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подготовило список из 300 российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, и планирует передать его 25 международным спортивным федерациям. Основой этого документа стала информация из базы данных, изъятой из Московской антидопинговой лаборатории.

Все или большинство спортсменов, попавших в список, в настоящее время выступают на международном уровне, пишет «Федеральное агентство новостей». По версии WADA, эти атлеты сдавали допинг-тесты в период с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года, а затем их пробы были заменены на отрицательные.

Также известно, что с копией списка ознакомились специалисты Международного олимпийского комитета перед тем, как организация отстранила Россию от Олимпиады 2018 года.

Напомним, «чистым» российским спортсменам разрешили участвовать в Играх в Южной Корее под нейтральным флагом. В квалификационных стартах было завоевано 208 лицензий, но сколько реально атлетов поедут в южнокорейский Пхенчхан, пока сказать сложно. Например, есть реальная угроза того, что МОК не допустит до соревнований женскую сборную России по хоккею, пишет портал «Подмосковье сегодня».

Виктор Дорофеев
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