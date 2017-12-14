WADA включило 300 российских спортсменов в «черный список»

20:44 14 декабря 2017 0

Для многих российских спортсменов путь на Олимпиаду оказался навсегда закрыт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подготовило список из 300 российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, и планирует передать его 25 международным спортивным федерациям. Основой этого документа стала информация из базы данных, изъятой из Московской антидопинговой лаборатории.

Все или большинство спортсменов, попавших в список, в настоящее время выступают на международном уровне, пишет «Федеральное агентство новостей». По версии WADA, эти атлеты сдавали допинг-тесты в период с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года, а затем их пробы были заменены на отрицательные.

Также известно, что с копией списка ознакомились специалисты Международного олимпийского комитета перед тем, как организация отстранила Россию от Олимпиады 2018 года.

Напомним, «чистым» российским спортсменам разрешили участвовать в Играх в Южной Корее под нейтральным флагом. В квалификационных стартах было завоевано 208 лицензий, но сколько реально атлетов поедут в южнокорейский Пхенчхан, пока сказать сложно. Например, есть реальная угроза того, что МОК не допустит до соревнований женскую сборную России по хоккею, пишет портал «Подмосковье сегодня».