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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
03:37  16 декабря 2017 0

Российскую школу отремонтировали на деньги британского миллиардера

Виды Екатеринбурга, строительные леса, реставрация здания, ремонт
Миллиардер сам предложил проспонсировать ремонт родной школыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Английский мультимиллиардер, эмигрировавший из России, оплатил ремонт в одной из школ Ярославля. Бизнесмен сам предложил руководству учебного заведения проспонсировать восстановительные работы.

Как сообщает «Российская Газета», британский меценат Леонид Блаватник обучался в ярославской школе №33 и даже окончил ее с золотой медалью. После этого будущий миллиардер эмигрировал с семьей в США, где и начал свою предпринимательскую карьеру. После того, как до Блаватника дошла информация о необходимости ремонта в родной школе, он тут же вызвался помочь.

В мэрии Ярославля заявили, что пока из составленного перечня работ в школе №33 только поменяли кровлю. За 13 миллионов рублей крышу заменили практически полностью, также восстановив систему водоотведения, утеплив кровлю и обработав ее огнезащитными средствами. По словам представителя Блаватника в России Михаила Володарского, поддержка школы этим не ограничится: после завершения работ с крышей, продолжится дальнейшая реконструкция здания.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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