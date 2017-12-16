Российскую школу отремонтировали на деньги британского миллиардера

03:37 16 декабря 2017 0

Миллиардер сам предложил проспонсировать ремонт родной школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Английский мультимиллиардер, эмигрировавший из России, оплатил ремонт в одной из школ Ярославля. Бизнесмен сам предложил руководству учебного заведения проспонсировать восстановительные работы.

Как сообщает «Российская Газета», британский меценат Леонид Блаватник обучался в ярославской школе №33 и даже окончил ее с золотой медалью. После этого будущий миллиардер эмигрировал с семьей в США, где и начал свою предпринимательскую карьеру. После того, как до Блаватника дошла информация о необходимости ремонта в родной школе, он тут же вызвался помочь.

В мэрии Ярославля заявили, что пока из составленного перечня работ в школе №33 только поменяли кровлю. За 13 миллионов рублей крышу заменили практически полностью, также восстановив систему водоотведения, утеплив кровлю и обработав ее огнезащитными средствами. По словам представителя Блаватника в России Михаила Володарского, поддержка школы этим не ограничится: после завершения работ с крышей, продолжится дальнейшая реконструкция здания.