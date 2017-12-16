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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:25  16 декабря 2017 0

Планировали взорвать Казанский собор. ФСБ обнародовала кадры задержания террористов. ВИДЕО

Терроризм, террористы , автомат, терроризм, террорист
Силовики раскрыли планы террористической ячейки в Санкт-ПетербургеФото: depositphotos.com © URA.RU
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Теракт в метро Санкт-Петербурга
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ФСБ опубликовала видео задержания участников ячейки «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Санкт-Петербурге. Один из сторонников террористов признался, что планировал взорвать Казанский собор.

Одного из радикалов Илью Ефимова задержали на улице, возле контейнера, в котором полицейские обнаружили компоненты взрывного устройства. Молодой человек рассказал, что планировал совершить теракт в Казанском соборе. «Собирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Я должен был сделать взрывчатку и расфасовать ее по бутылкам и прикрепить поражающие элементы», — цитируют Ефимова «Известия».

Оставшихся членов ячейки задержали в квартире. При обыске у исламистов обнаружили автомат Калашникова АК-74 с патронами, компоненты для изготовления взрывчатки и экстремистскую литературу.

Сергей Макеев
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