06:25 16 декабря 2017 0

Силовики раскрыли планы террористической ячейки в Санкт-Петербурге Фото: depositphotos.com © URA.RU

ФСБ опубликовала видео задержания участников ячейки «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Санкт-Петербурге. Один из сторонников террористов признался, что планировал взорвать Казанский собор.

Одного из радикалов Илью Ефимова задержали на улице, возле контейнера, в котором полицейские обнаружили компоненты взрывного устройства. Молодой человек рассказал, что планировал совершить теракт в Казанском соборе. «Собирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Я должен был сделать взрывчатку и расфасовать ее по бутылкам и прикрепить поражающие элементы», — цитируют Ефимова «Известия».



Оставшихся членов ячейки задержали в квартире. При обыске у исламистов обнаружили автомат Калашникова АК-74 с патронами, компоненты для изготовления взрывчатки и экстремистскую литературу.