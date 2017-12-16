{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,90
Динамика за 2 недели
Евро 69,43
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
16 декабря 2017
15 декабря 2017
10:31  16 декабря 2017 0

Экс-посол США в России «шокирован» разговором Путина и Трампа

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Беседа состоялась по инициативе СШАФото: Официальный сайт президента РФ

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол шокирован телефонным разговором президентов России и Америки. По его мнению, сам факт беседы между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не отвечает национальным интересам США.

«Меня шокирует, что телефонный звонок состоялся», — сказал Макфол в эфире телеканала MSNBC. Он подчеркнул, что в России якобы знают о слабости в характере Трампа: глава США положительно реагирует, если говорить «хорошие вещи» о его работе, пишет агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало, что разговор состоялся по американской инициативе. Главы двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в кризисных точках, в том числе проблемы Корейского полуострова.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров