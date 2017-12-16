Экс-посол США в России «шокирован» разговором Путина и Трампа

10:31 16 декабря 2017 0

Беседа состоялась по инициативе США Фото: Официальный сайт президента РФ

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол шокирован телефонным разговором президентов России и Америки. По его мнению, сам факт беседы между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не отвечает национальным интересам США.

«Меня шокирует, что телефонный звонок состоялся», — сказал Макфол в эфире телеканала MSNBC. Он подчеркнул, что в России якобы знают о слабости в характере Трампа: глава США положительно реагирует, если говорить «хорошие вещи» о его работе, пишет агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало, что разговор состоялся по американской инициативе. Главы двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в кризисных точках, в том числе проблемы Корейского полуострова.