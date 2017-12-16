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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
20:14  16 декабря 2017 0

Уральцы позволили всю ночь долбить стены перфоратором, чтобы спасти котенка. ВИДЕО

Крым., котенок
Уральцы не пожалели сил и ремонт ради спасения котенкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральцы позволили всю ночь долбить стены перфоратором ради спасения котенка. Зверек провалился в вентиляционную шахту многоэтажки.

Как сообщает портал Е1, жители дома в Верхней Пышме услышали мяуканье и вызвали спасателей. Профессионалы предлагали отложить работы до утра, но хозяева квартиры не только настояли на немедленной операции по спасению, но и разрешили разломать стену своей ванны, чтобы достать животное. Разбуженные шумом соседи приходили ругаться, но, узнав, в чем дело, оставались помогать.

Спасенного котенка приютил у себя один из жильцов. Жизни животного ничего не угрожает. Напомним, ранее в Екатеринбурге пустили зооспасателя на территорию режимного объекта ради кота, забравшегося на высокую сосну и боявшегося слезть.

Ольга Дудорова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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