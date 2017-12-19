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19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Курганской области
11:17  19 декабря 2017 30

Курганские чиновники рапортовали о тоннах вывезенного с улиц снега в бесснежную зиму

Разное. Курган, храм александра невского, курган, снег, зима, городской сад, природа, иней на деревьях
В Кургане в этом году выпало очень мало снегаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В декабре, несмотря на аномально низкое количество осадков, с территории Кургана было вывезено 4,3 тысячи тонн снега. Об этом руководителю администрации города Андрею Потапову доложил исполняющий обязанности директора департамента развития городского хозяйства Дмитрий Панасевич, сообщает пресс-служба мэрии.

Техническое обслуживание дорог осуществляется силами подрядчика МУП «Специализированное дорожное предприятие». По словам Панасевича, особое внимание было уделено обработке перекрестков, заездных карманов, остановок, пешеходных переходов и опасных участков на магистральных улицах, а также улицах, по которым движется общественный транспорт. Только за 17 и 18 декабря с улиц Коли Мяготина и Станционной было вывезено порядка 1100 тонн снега.

Андрей Потапов подчеркнул, что особое внимание следует уделить уборке снега в районах, где высажены деревья и кустарники. «Работы должны проводиться максимально аккуратно, чтобы не повредить растения», — отметил он.

По данным синоптика-любителя из Кургана Ильи Винштейна, высота снежного покрова к настоящему моменту составляет 5 см. Как уточнил он в разговоре с «URA.RU», с начала зимы выпало 6 мм осадков при норме 22 мм. Для сравнения: в прошлом году к этой дате высота снежного покрова составляла уже 27 см.

Татьяна Жаткина
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