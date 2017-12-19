Курганские чиновники рапортовали о тоннах вывезенного с улиц снега в бесснежную зиму

В декабре, несмотря на аномально низкое количество осадков, с территории Кургана было вывезено 4,3 тысячи тонн снега. Об этом руководителю администрации города Андрею Потапову доложил исполняющий обязанности директора департамента развития городского хозяйства Дмитрий Панасевич, сообщает пресс-служба мэрии.
Техническое обслуживание дорог осуществляется силами подрядчика МУП «Специализированное дорожное предприятие». По словам Панасевича, особое внимание было уделено обработке перекрестков, заездных карманов, остановок, пешеходных переходов и опасных участков на магистральных улицах, а также улицах, по которым движется общественный транспорт. Только за 17 и 18 декабря с улиц Коли Мяготина и Станционной было вывезено порядка 1100 тонн снега.
Андрей Потапов подчеркнул, что особое внимание следует уделить уборке снега в районах, где высажены деревья и кустарники. «Работы должны проводиться максимально аккуратно, чтобы не повредить растения», — отметил он.
По данным синоптика-любителя из Кургана Ильи Винштейна, высота снежного покрова к настоящему моменту составляет 5 см. Как уточнил он в разговоре с «URA.RU», с начала зимы выпало 6 мм осадков при норме 22 мм. Для сравнения: в прошлом году к этой дате высота снежного покрова составляла уже 27 см.