17:05 19 декабря 2017 3

Сидоренко может снова стать министром, а вот полицейским — не может Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-министр транспорта и связи Свердловской области Александр Сидоренко сможет восстановиться и продолжить работу на госслужбе. Основание, по которому уголовное преследование в отношении бывшего чиновника было прекращено, позволяет ему жить прежней жизнью.

«Истечение срока давности — это освобождение от уголовного преследования по нереабилитирующему основанию. Если бы человек был не согласен, и потребовал бы рассмотрения дела, и добился бы оправдательного приговора — тогда, безусловно, он мог бы дальше продолжать жить, как жил. При прекращении дела по сроку давности гражданин точно не сможет пойти работать в органы правопорядка, а вот в министры — запросто, поскольку судимости у него нет, он буквально не судим, а кроме того, приговор, по всей видимости, не запрещает ему занимать в дальнейшем госдолжности. Ведь так или иначе, вина человека не доказана, судим он не был», — объяснил «URA.RU» адвокат Павел Бабиков.

В органах власти совсем не возражают принять чиновника назад «в обойму». «Обычно с огромной помпой освещаются задержания, обыски, возбуждение уголовных дел. А оправдательные решения судов, как правило, уже мало интересуют СМИ. Отрадно, что здесь ситуация иная. Мы не сомневались в подобном окончании этой истории. Но сегодня все зависит от желания самого Александра Михайловича. Хочет ли он работать в госсекторе, мне неизвестно. Безусловно, со своим опытом он имеет все возможности для замещения вакантных должностей любого уровня. Естественно, в соответствии с законодательством», — поделился позицией областной власти директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

Узнать о планах самого Александра Сидоренко не удалось — он недоступен по сотовому.