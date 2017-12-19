13:42 19 декабря 2017 32

Сюжет нового клипа Максима Фадеева затрагивает прошлое продюсера Фото: личная страница Максима Фадеева в Instagram

На официальном канале продюсера Максима Фадеева на YouTube вышел клип на совместную с Григорием Лепсом композицию «Орлы или вороны». Съемки видеоролика проходили в Кургане, и, как признается сам Фадеев, клип посвящен его малой родине.

«Без прошлого у нас нет будущего. Вся наша жизнь — большая история, и ее корни всегда ведут к родным местам, которые со временем становятся для нас святыми. Всегда помните, кто вы и откуда пришли. Откуда все началось и как повлияло на то, кем вы стали сегодня. Наши корни — это то, что остается с нами до конца жизни. Я никогда не забуду свой родной город, потому что за все, что я имею, я благодарю Курган и все события, связанные с ним, которые сделали меня тем, кем я являюсь», — пишет продюсер в комментариях к видеозаписи на YouTube.

Сюжет автобиографичного для Фадеева клипа охватывает три периода: Курган 1977 и 1990 годов, а также настоящее время. Визуальный ряд отражает воспоминания шоумэна об опасной молодости, про которую он рассказывал в интервью Юрию Дудю. Тогда Фадеев признался, что у него есть ножевые и даже пулевые ранения. В правоохранительных органах «URA.RU» не стали комментировать «бандитское» прошлое продюсера, сославшись на закон о персональных данных.

Максим Фадеев позвал на съемки клипа своих школьных друзей Фото: личная страница Максима Фадеева в Instagram

Друг Максима Фадеева, музыкант Стас Савичев, сказал нашему агентству, что из-за занятости пока не видел новый клип, но собирается посмотреть в ближайшее время. Он отметил, что в съемках приняли участие практически все друзья юности продюсера, которые сейчас живут в Кургане. «Их много, несмотря на то, что кто-то спился, кто-то скололся, а кто-то и сидит. У нас ведь город контрастов!» — добавил Савичев.

Как поделилась с «URA.RU» исполнительница одной из главных ролей в «Орлах и воронах», Ольга Андреюк, на съемках клипа «творилось волшебство». «Снимали не постановочный сюжет, а жизненный. И люди были не актеры, а живые простые жители нашего города. Мне посчастливилось сыграть женскую роль в чисто мужской истории. Рада, что я там есть. Ведь за спиной каждого настоящего мужчины стоит мягкая любящая женщина», — рассказала собеседница агентства. Она также отметила, что благодарна Максиму Фадееву за душевное отношение к Кургану. «Город Курган в клипе — главное действующее лицо. Несмотря на то, что многие его ругают, уезжают, он все равно живет по-своему, как умеет, и люди в нем хорошие», — заключила Ольга.