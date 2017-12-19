«Первый канал» не покажет вечером 31 декабря комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Телеканал регулярно демонстрировал картину своим зрителям в Новый год, начиная с 2007 года.
На изменения в телевизионной сетке обратила внимание телекритик Арина Бородина на своей странице в Facebook, пишет портал «Сноб». Бородина проанализировала предновогодние анонсы телеканалов и заметила, что «Иронию» 31 декабря покажет в дневное время телеканал «Россия-1», «Первый канал» не покажет традиционного новогоднего фильма вовсе.
Пресс-секретарь «Первого» Лариса Крымова предположила, что пропажа фильма из новогоднего эфира связана с истечением прав на показ. «Это самая вероятная причина, но более точной информации я сейчас дать не могу», — пояснила она.
Ранее стало известно, что «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова вновь будет показана на украинском телевидении. «Русская планета» пишет, что фильм не демонстрировали зрителям два года из-за законодательного запрета, но сейчас это ограничение снято.