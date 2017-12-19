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19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Курганской области
17:50  19 декабря 2017 3

В Зауралье директор завода скрывался от налоговой в надежде расплатиться с долгами

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, деньги
По факту сокрытия более 4 млн следователи возбудили делоФото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области возбудили уголовное дело по факту сокрытия директором ЗАО «Шадринский завод железобетонных изделий и металлоконструкций» денежных средств в крупном размере. Мужчина рассчитывался по обязательствам предприятия деньгами, которые предназначались для уплаты налогов.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального СУ СК РФ, 61-летний подозреваемый, зная о наличии у завода недоимок по налогам и сборам на сумму 14 млн рублей, с 30 марта по 17 сентября 2017 года снимал с расчетного счета предприятия деньги и переводил их на свой собственный счет. Уже с него мужчина рассчитывался по долгам ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ». Общая сумма сокрытых денежных средств составила более 4 млн рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, уточнили в ведомстве. Ранее «URA.RU» сообщало, что в ноябре Шадринский завод ЖБИМ погасил задолженность перед работниками на сумму свыше 1,6 млн рублей.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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