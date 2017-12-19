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19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Курганской области
17:17  19 декабря 2017 4

Кокорин подарил блогерам футболки с «Курганским дедом». ФОТО

На футболке изображен Алексей КокоринФото: Андрей Вагин, «ВКонтакте»

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин встретился с блогерами и сделал им неожиданный подарок. Фото презента разместил на своей странице курганец Андрей Вагин.

В финале встречи блогерам подарили футболки с логотипом известного анонимного Telegram-канала «Курганский дед». В качестве логотипа канал использует фотографию Алексея Кокорина. «Это просто вин!» — прокомментировал один из участников встречи Роман Овчинников.

Стоит отметить, что до сих пор достоверно неизвестно, кто ведет канал «Курганский дед», который нередко позволяет себе критиковать чиновников разного уровня.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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