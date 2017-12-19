На футболке изображен Алексей Кокорин
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин встретился с блогерами и сделал им неожиданный подарок. Фото презента разместил на своей странице курганец Андрей Вагин.
В финале встречи блогерам подарили футболки с логотипом известного анонимного Telegram-канала «Курганский дед». В качестве логотипа канал использует фотографию Алексея Кокорина. «Это просто вин!» — прокомментировал один из участников встречи Роман Овчинников.
Стоит отметить, что до сих пор достоверно неизвестно, кто ведет канал «Курганский дед», который нередко позволяет себе критиковать чиновников разного уровня.