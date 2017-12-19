{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 декабря 2017
19:15  19 декабря 2017 2

Суд вдвое скостил срок экс-генералу Сугробову, «крышевавшему» уральский бизнес

Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Сугробов на суде свою вину не призналФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верховный суд РФ во вторник, 19 декабря, смягчил приговор бывшему начальнику антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Денису Сугробову. Экс-генерал, обвиненный по делу о создании преступного сообщества из подчиненных, проведет в колонии строго режима 12 лет вместо 20. Сам Сугробов виновным себя не признает, уточняет «Федеральное агентство новостей».

В апреле Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима, напоминает RT. Деятельность банды раскрылась при попытке спровоцировать на получение взятки высокопоставленного офицера УСБ ФСБ.

Как ранее сообщало «URA.RU», Сугробов был освобожден от должности начальника ГУЭБиПК в феврале 2014 года указом президента РФ Владимира Путина. Вскоре появились данные, что Сугробов «крышевал» уральские предприятия. Показания на него дал Афанасий Татаров, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» за убийство семьи свердловского предпринимателя.

Дело Дениса Сугробова стало одни из самых громких уголовных дел последних лет. Эксперты называли его противостоянием двух силовых ведомств — МВД и ФСБ. Всего сроки по делу получили восемь человек.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров