Верховный суд РФ во вторник, 19 декабря, смягчил приговор бывшему начальнику антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Денису Сугробову. Экс-генерал, обвиненный по делу о создании преступного сообщества из подчиненных, проведет в колонии строго режима 12 лет вместо 20. Сам Сугробов виновным себя не признает, уточняет «Федеральное агентство новостей».
В апреле Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима, напоминает RT. Деятельность банды раскрылась при попытке спровоцировать на получение взятки высокопоставленного офицера УСБ ФСБ.
Как ранее сообщало «URA.RU», Сугробов был освобожден от должности начальника ГУЭБиПК в феврале 2014 года указом президента РФ Владимира Путина. Вскоре появились данные, что Сугробов «крышевал» уральские предприятия. Показания на него дал Афанасий Татаров, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» за убийство семьи свердловского предпринимателя.
Дело Дениса Сугробова стало одни из самых громких уголовных дел последних лет. Эксперты называли его противостоянием двух силовых ведомств — МВД и ФСБ. Всего сроки по делу получили восемь человек.