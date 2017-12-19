В Курганской области перевод санитарок в уборщицы проводится согласно новому отраслевому стандарту, в котором прописаны требования к младшему медицинскому персоналу. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU».
По ее словам, традиционно сложилось так, что санитарки убирали помещения и ухаживали за пациентами. Сейчас, если большую часть времени работник убирает производственные помещения, он наделяется соответствующими объемами и должностными инструкциями. Эта касается санитарок поликлиник и больниц, где нет ухода за пациентами. Персонал в палатах реанимации, операционных блоках, ожоговом отделении, где уход за больными занимает значительную часть рабочего времени, пройдет переподготовку на базе медицинского колледжа, подчеркнула глава облздрава.
«Это сложно, мы переходим в новое правовое поле. Причем, снижения зарплат при переводе из одной категории в другую не будет. Это было сразу обозначено для руководителей медицинских организаций. Если такие факты будут выявлены, мы будем жестко на это реагировать», — предупредила Кокорина.
Санитарки Шадринской БСПМ и Варгашинской ЦРБ пожаловались, что руководство для экономии зарплатного фонда переводит их на должности уборщиц. Причем, работникам не разъяснили ситуацию и пригрозили увольнением, если они не подпишут нужные заявления. В Варгашинской ЦРБ корреспонденту агентства сообщили, что после «разжалования» оклады все-таки уменьшили, несмотря на обещания.
По данным департамента, в Курганской области средняя зарплата врачей — 46 тыс. рублей, среднего медперсонала — 22 тыс. рублей, а младшего медперсонала порядка 17 тыс. рублей.