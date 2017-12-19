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19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Курганской области
20:34  19 декабря 2017 0

Власти Зауралья объяснили, почему санитарки превратились в уборщиц, и что будет с их зарплатами

Брифинг по гриппу Курган, кокорина лариса
Лариса Кокорина подчеркнула, что санитарки смогут пройти обучение на базе медицинского колледжаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области перевод санитарок в уборщицы проводится согласно новому отраслевому стандарту, в котором прописаны требования к младшему медицинскому персоналу. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU».

По ее словам, традиционно сложилось так, что санитарки убирали помещения и ухаживали за пациентами. Сейчас, если большую часть времени работник убирает производственные помещения, он наделяется соответствующими объемами и должностными инструкциями. Эта касается санитарок поликлиник и больниц, где нет ухода за пациентами. Персонал в палатах реанимации, операционных блоках, ожоговом отделении, где уход за больными занимает значительную часть рабочего времени, пройдет переподготовку на базе медицинского колледжа, подчеркнула глава облздрава.

«Это сложно, мы переходим в новое правовое поле. Причем, снижения зарплат при переводе из одной категории в другую не будет. Это было сразу обозначено для руководителей медицинских организаций. Если такие факты будут выявлены, мы будем жестко на это реагировать», — предупредила Кокорина.

Санитарки Шадринской БСПМ и Варгашинской ЦРБ пожаловались, что руководство для экономии зарплатного фонда переводит их на должности уборщиц. Причем, работникам не разъяснили ситуацию и пригрозили увольнением, если они не подпишут нужные заявления. В Варгашинской ЦРБ корреспонденту агентства сообщили, что после «разжалования» оклады все-таки уменьшили, несмотря на обещания.

По данным департамента, в Курганской области средняя зарплата врачей — 46 тыс. рублей, среднего медперсонала — 22 тыс. рублей, а младшего медперсонала порядка 17 тыс. рублей.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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