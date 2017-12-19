У челябинского экс-сенатора Цыбко подтвердили опухоль мозга

20:21 19 декабря 2017 0

У Цыбко обнаружилась опухоль мозга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магнитно-резонансная томография подтвердила опухоль в головном мозге челябинского экс-сенатора Константина Цыбко, находящегося в СИЗО в связи с судебным разбирательством по уголовному делу. Однако врач медсанчасти следственного изолятора №4 в Златоусте скрыл эту информацию и выдал справку о возможности обвиняемого участвовать в заседании, сообщил «URA.RU» адвокат Цыбко, Константин Коваленко.

«Суд приобщил справку врача, который не является нейрохирургом и некомпетентен в этом. Кроме того, врач СИЗО в своей справке совсем не упомянул, что МРТ подтвердило наличие опухоли. Он просто указал, что Цыбко может участвовать в суде. Суд отказался приобщать протокол проведения МРТ, где прямо указано, что у Цыбко диагностирована опухоль мозга, названы ее размеры. Теперь будем обращаться к нейрохирургу, чтобы он составил квалифицированную справку — укажет заболевание, установит характер опухоли, определит лечение и его возможность в местах лишения свободы», — рассказал Коваленко. По словам адвоката, никто не ставил вопрос о том, может ли Цыбко участвовать в разбирательстве или нет. Важно определить заболевание, поскольку это учитывается при определении наказания.

Суд также отказался приобщать еще несколько документов. В частности, научно-правовое заключение специалиста (преподавателя УРГЮА), согласно которому последним днем исполнения Константином Цыбко обязанностей сенатора было 24 сентября 2015 года. Дело в том, что в этот день прокуратура передала в суд уголовное дело. Если выяснится, что Цыбко на тот момент был сенатором, то есть спецсубъектом, то передача дела в суд без разрешения Совета федерации будет признана незаконной.

Суд отказал в приобщении этого документа в связи с отсутствием документов о квалификации специалиста, подготовившего заключение. Адвокаты в ближайшие дни добудут такие документы и обратятся в суд повторно.

Константин Коваленко (слева) намерен найти квалифицированного врача, который даст корректную справку о диагнозе Константина Цыбко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще суд отказался приобщать к материалам дела расписки о получении крупных сумм денег некоей Любовью Шишкиной. Это полная тезка старшего помощника прокурора Озерска, которая поддерживала обвинение в первой инстанции и почему-то уволилась сразу после скандала с расписками. Деньги давал Сергей Мамонтов, местный криминальный авторитет, который сейчас содержится в том же СИЗО-4 Златоуста по обвинению в вымогательстве в соседней камере с Цыбко.

Прокуроры в облсуде заявили, что расписки не имеют отношения к предмету доказывания, и суд встал на их сторону. Сам Цыбко считает иначе. По его словам, факт расписок подтверждает предвзятость Любови Шишкиной, заинтересованность в обвинительном приговоре, так как сама была связана с криминалитетом, против которого выступал экс-сенатор.

Рассмотрение апелляции Константина Цыбко на обвинительный приговор Озерского горсуда продолжится в Челябинском облсуде 19 декабря. Обвиняемый продолжает выступать с обоснованием своей невиновности. Первая инстанция, напомним, приговорила его к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Его признали виновным в получении взяток, при этом половину эпизодов суд назвал недоказанными.