Мужчина взорвал гранату в доме
В Ставрополе неизвестный мужчина взорвал гранату в многоэтажном доме. Во время спецоперации он был убит.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, больше 130 жильцов дома эвакуировали в ближайшую школу. Сотрудники силовых структур убили мужчину, который привел в действие взрывной устройство. Мужчина отказался выйти и сдаться, уточняет RT.
В квартире подрывника иных взрывных устройств не обнаружено. На момент написания новости жильцам разрешили вернуться в квартиры.