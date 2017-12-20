08:01 20 декабря 2017 0

Мужчина взорвал гранату в доме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ставрополе неизвестный мужчина взорвал гранату в многоэтажном доме. Во время спецоперации он был убит.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, больше 130 жильцов дома эвакуировали в ближайшую школу. Сотрудники силовых структур убили мужчину, который привел в действие взрывной устройство. Мужчина отказался выйти и сдаться, уточняет RT.

В квартире подрывника иных взрывных устройств не обнаружено. На момент написания новости жильцам разрешили вернуться в квартиры.