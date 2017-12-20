Глава администрации Салехарда на еженедельном аппаратном совещании, 19 декабря, объяснил нечищенные улицы сильнейшими снегопадами. Горожан глава муниципалитета попросил понять ситуацию и потерпеть. «Хотелось бы, чтобы все понимали, что сиюминутно такое количество снега убрать невозможно, здесь ничего поделать не можем. Снегопады практически каждый день», — сказал Иван Кононенко, обратившись скорее к внешней аудитории, чем к руководителям муниципальных структур, отвечающих за благоустройство города.
Горожане с приходом снежной северной зимы часто жалуются на состояние дорог и тротуаров. Особенно бурные обсуждения происходят в городских пабликах Салехарда. Жители столицы округа с опасением ожидают новогодние праздники. На этом Кононенко остановился особо: руководители соотвествующих структур заверили мэра, что уже сформированы бригады и разрабатываются графики дежруств в новогодние каникулы, сообщили «URA.RU» в администрации Салехарда.
В начале декабря региональное отделение ОНФ совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД РФ по ЯНАО провели рейд по городским дорогам Салехарда. По результатам член регионального штаба ОНФ в ЯНАО Алексей Тарагупта заявил: «К сожалению, везде оказались превышены допустимые показатели. А на некоторых улицах высота снежной корки составила почти 20 см, и на дорогах образовалась колея. Кроме того, у горожан имеются претензии к уборке снега и наледи возле пешеходных переходов. Будем добиваться, чтобы коммунальные службы более ответственно подходили к выполнению своей работы».