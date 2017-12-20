13:42 20 декабря 2017 0

Клип Максима Фадеева вызвал бурю эмоций у курганцев Фото: личная страница Максима Фадеева в Instagram

В курганских пабликах разгорелись споры по поводу нового клипа Максима Фадеева на песню «Орлы или вороны», который был снят в Кургане. В адрес известного продюсера пишут сотни благодарных и гневных комментариев. К спорам присоединяются земляки, давно покинувшие Зауралье.

Горожане возмущаются, что Фадеев выставил Курган городом «гопников», в котором «были только драки, убийства, грязь и пьянки». Ругают продюсера за навязчивую рекламу телефонов, автомобилей и водки. «Клип похож на рекламный ролик! Жаль. Задумка хорошая, а вот реализация…» — пишет Денис Прокопьев в паблике «Типичный Курган». «Это ж как надо опуститься, чтоб еще и рекламу водки вставить, вроде богатые дяди и клип с минимальными затратами», — поддерживает Максим Васильев.

Другие пользователи иронизируют, что в городе «ничего не изменилось с 1977 года, поэтому нужен был минимум реквизита и декораций». Например, школа №40, как считают жители района, сейчас в таком же виде, в каком была в 90-е.

Клип размещают на своих страницах в соцсетях и те курганцы, кто уже много лет не живет в родном городе. Илья Кетов, например, сделал репост в Facebook с сожалением: «Максим Фадеев посвятил Кургану свою новую песню. И даже клип снял. И я даже не знаю, что хуже. Не надо так».

В то же время многие признаются, что клип тронул «за живое» и «до слез», благодарят продюсера, что не забыл Курган и своих друзей. «Мне понравилось. Спасибо, что вообще где-то о нашем городе вспомнили. Считаю, крутой клип, задело. Кстати, в других городах о нас так и думают — курганская гопота», — делится Елена Краснова. Нашлись и те земляки, кто пожурил курганцев за ироничные и гневные комментарии. «Дорогие мои земляки, будьте, пожалуйста, чуть добрее и благодарнее. Если вы каждую подобную попытку упоминания и добра городу будете хаять, то вообще никто не будет о нем вспоминать, потому что город — это вы! Вы его лицо и голос, а пока, исходя из ваших реакций, лицо весьма завистливое и ехидное», — обратился к читателям нескольких пабликов Юрий Пу.

Накануне на официальном канале продюсера Максима Фадеева на YouTube вышел клип на совместную с Григорием Лепсом композицию «Орлы или вороны». Съемки видеоролика проходили в Кургане, в них участвовали простые жители города, прошедшие кастинг. Как признается сам Фадеев, клип посвящен его малой родине.