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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:36  20 декабря 2017 1

Поклонская заявила, что половина россиян мечтает похоронить Ленина

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , почетный караул, ленин, мавзолей
Поклонская уверена, что Ленина стоит похоронитьФото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что половина россиян мечтает похоронить мумию Ленина, которая находится в Мавзолее на Красной площади.

«Похоронить Ленина предлагает половина россиян. Есть соцопросы. Ко мне как к депутату обращается масса людей с просьбой организовать захоронение Ленина», — привел слова политика журналист Комсомольской правды Дмитрий Смирнов.

Слова Поклонской подтверждает недавний опрос «Левада-Центра». Согласно ему, 41% участников опроса считает, что тело политика нужно захоронить, столько же полагает, что его нужно оставить в Мавзолее

Данил Бардин
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