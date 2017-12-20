Поклонская заявила, что половина россиян мечтает похоронить Ленина

Поклонская уверена, что Ленина стоит похоронить
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что половина россиян мечтает похоронить мумию Ленина, которая находится в Мавзолее на Красной площади.
«Похоронить Ленина предлагает половина россиян. Есть соцопросы. Ко мне как к депутату обращается масса людей с просьбой организовать захоронение Ленина», — привел слова политика журналист Комсомольской правды Дмитрий Смирнов.
Слова Поклонской подтверждает недавний опрос «Левада-Центра». Согласно ему, 41% участников опроса считает, что тело политика нужно захоронить, столько же полагает, что его нужно оставить в Мавзолее